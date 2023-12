Grêmio, juntamente com Fluminense, é o clube que mais desenvolveu jogadores em suas categorias que, em 2023, foram relacionados em ao menos um jogo do Brasileirão. Pela base dos dois tricolores passaram 66 atletas que apareceram em súmula de jogos dos times que estiveram na Série A deste ano. Para o ranking divulgado pelo portal ge.globo, foi considerada a formação a partir do sub-17 de todos os atletas.