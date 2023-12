A reeleição de Alessandro Barcellos, embora ajustada, mostra que o Inter cortou o cordão com os dourados anos de 2006 e 2010. São as duas maiores temporadas dos 114 anos de vida do clube e devem ser sempre recordados e celebrados. Estão na memória como capítulos de ouro. Mas o Inter parecia amarrado a eles, como se insistisse ficar preso ali.