Posso dizer que escutei o hino da Champions League ao vivo. É uma experiência marcante para quem é apaixonado por futebol, como eu. Sou do tipo que assiste até as Copinhas da Federação, se o tempo permitir. Estar no Estádio Olímpico Lluis Company para um Barcelona x Porto, como você deve imaginar, é como passar algumas horas na Disney. Se o Bruno Henrique, do Flamengo, estivesse aqui na tribuna de imprensa, ao meu lado, tenho certeza de que ele comentaria: "Outro patamar". Isso que o Barcelona atravessa uma crise técnica, e o Porto é um time bem treinado e com alguns valores. Nada de extraordinário, para os padrões europeus. Porém, o nível técnico, a velocidade de ação e o duelo tático já bastam para servir uma boa mesa.