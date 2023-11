Em partida do Al-Nassr, da Arábia Saudita, na Champions League da Ásia, o astro Cristiano Ronaldo teve uma bela atitude de fair play. No duelo contra o Persepoles, do Irã, o árbitro chinês Ma Ning marcou um pênalti no português, que chegou a cair no chão, mas admitiu que não havia sido falta.