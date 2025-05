Deputada protocola petição no STF pedindo o afastamento de Ednaldo da CBF

A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira, pedindo o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada apelo Estadão . A reportagem buscou contato com o mandatário, mas não obteve resposta.

"Pugna-se para que (...) seja determinado o afastamento imediato do Sr. Ednaldo Rodrigues do cargo de Presidente da CBF, tendo em vista as evidências suficientes que apontam a ocorrência de simulação no âmbito do referido acordo e as graves denúncias de gestão temerária no âmbito da mais alta entidade do desporto nacional", diz trecho do comento.