Grêmio confirma lesão de Edenilson; confira tempo de parada

Edenilson foi substituído no intervalo do jogo contra o Santos Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O técnico Mano Menezes perderá um titular para os próximos jogos. Nesta terça-feira (6), o Grêmio confirmou lesão muscular no meia Edenilson.

De acordo com o boletim médico, Edenilson teve constatada uma lesão muscular grau 1-b no músculo bíceps femoral da coxa direita. O problema foi sentido na vitória sobre o Santos, no último domingo (4).

O clube não divulgou o tempo de recuperação do atleta. A reportagem de Zero Hora apurou que o meia retornará contra o Godoy Cruz, na terça-feira da semana que vem (13), na Arena, pela Sul-Americana.

A nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Edenilson foi substituído relatando desconforto muscular durante a vitória do último domingo, contra o Santos. Após a realização de exames de imagem, foi constatada lesão grau I-b do bíceps femoral da coxa direita.

O atleta já está em tratamento para recuperação.