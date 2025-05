Esposa de Paquetá desabafa sobre situação do marido: "Há dois anos vivendo esse pesadelo"

Paquetá recebeu o cartão amarelo na partida contra o Tottenham pela Premier League. BENJAMIN CREMEL / AFP

No último final de semana, viralizou a imagem de Lucas Paquetá chorando ao receber um cartão amarelo durante partida da Premier League. O meia do West Ham e da Seleção Brasileira é acusado de manipulação de apostas e pode enfrentar uma possível suspensão vitalícia se for considerado culpado pela Associação de Futebol (FA). Ele nega as acusações.

Depois da partida, a esposa de Paquetá usou suas redes sociais para desabafar sobre a situação do marido.

"Eu nunca falei nada por aqui, e talvez nem deveria! Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona. Estamos a (sic) dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte… Ele sempre teve na cabeça dele que só se defenderia no momento e no lugar certo! Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso?", falou em sua conta no Instagram.

Relembre o caso

Paquetá é acusado de violar regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023: contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, no dia 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e contra o Bournemouth, em 12 de agosto do mesmo ano.

O meia teria recebido de forma intencional cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".