Onyx afirma não conhecer investigado por fraude no INSS que fez doação para sua campanha em 2022

Onyx concorreu ao governo do RS em 2022, mas foi derrotado no segundo turno.

O ex-ministro da Previdência Onyx Lorenzoni (PL) afirma que não conhece Felipe Gomes Macedo, investigado por fraudes no INSS que doou R$ 60 mil para sua campanha ao governo do Estado em 2022. A doação foi destacada pela Polícia Federal no relatório sobre a investigação.

Onyx disse ainda que sua campanha teve mais de 120 doações de pessoas físicas e que, em alguns casos, as contribuições foram solicitadas por segmentos econômicos com os quais tem relação:

— Quando tu tens uma campanha do tamanho da de governador, tu falas com os setores. Como as empresas não podem doar, buscam alguém do setor que tenha um Imposto de Renda que permita fazer uma doação significativa.