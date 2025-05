Vaticano divulga imagens internas da Capela Sistina pronta para o conclave; veja o vídeo

Na frente e embaixo dos afrescos históricos de Michelangelo, entre eles o Juízo Final e a Criação do Homem, está tudo pronto: a Capela Sistina, palco do conclave que irá definir o sucessor do papa Francisco, está preparada. Faltam apenas os cardeais, que irão entrar nesta quarta-feira (7) para a eleição do novo líder da Igreja Católica.