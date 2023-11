Faltando ainda duas rodadas para o final da fase classificatória da Copa da Liga Argentina, o cenário do momento é de gigantes disputando a Sul-Americana em 2024. Apesar do River Plate, campeão do Torneo de la Liga Profesional, já ter se classificado à Libertadores do ano que vem, a tendência é de que o rival Boca Juniors jogue a competição secundária do continente.