Mano Menezes tem uma final nesta noite com o Corinthians. Uma derrota para o Vasco joga o time para a fogueira do Z-4 a duas rodadas do final. Há menos de dois meses no cargo, o técnico ainda patina. Em 11 jogos, tem três vitórias, cinco empates e três derrotas. A última delas um impiedoso 5 a 1 do Bahia na NeoQuímica Arena.