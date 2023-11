O final de semana marcou as confirmações matemáticas das classificações de Palmeiras, Flamengo e Botafogo para a Libertadores de 2024. Eles se juntam a Fluminense, atual campeão, e São Paulo, que levou Copa do Brasil, como os brasileiros garantidos no torneio. Levando em conta os 10 países do continente, 28 equipes já confirmaram vagas na principal competição continental. O Uruguai é o único país que ainda não tem nenhum time matematicamente garantido.