A Rua Sete de Setembro é uma das importantes vias do Centro Histórico de Porto Alegre. Ela vai da Rua General Portinho até a Praça Montevidéu, cortada pela Praça da Alfândega desde o final da década de 1970. Pelo seu traçado, já cruzaram os bondes. Antes do aterro para a obra do Cais Mauá, o Guaíba chegava à escadaria construída às margens da rua.