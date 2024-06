O Plano Real fez as moedas retornarem às carteiras dos brasileiros. Em 1º de julho de 1994, entrou em vigor o real. Com o fim do cruzeiro real, voltaram as niqueleiras. Lojistas e ambulantes de Porto Alegre estavam desesperados atrás de porta-moedas, em falta no mercado. O Banco Central despejou, inicialmente, 800 milhões de moedas de R$ 0,01, R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,50 e R$ 1.