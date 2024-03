O Jornal do Almoço completou 52 anos no ar na RBS TV. Quem não tem alguma lembrança dos programas em mais de cinco décadas? Talvez os comentários de Lauro Quadros ou Lasier Martins. Quem sabe as provocações do gremista Paulo Sant'Ana. As reportagens marcantes ou a simpatia de Maria do Carmo. Certamente, surgirão memórias mais recentes da carismática dupla de apresentadores. Cristina Ranzolin e Marco Matos, em grande sintonia, mesclam informação e descontração.