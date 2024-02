Pela programação da TV, podemos recordar da nossa rotina de vida em outros tempos. Os programas assistidos no turno inverso das aulas das crianças e dos adolescentes. O passatempo dos adultos no retorno do trabalho, à noite ou na madrugada. As atrações na hora do almoço. No acervo do jornal Zero Hora, relembro a programação dos dias de semana em fevereiro de 1994.