O Instituto Camões, de Portugal, indica que pelo menos 260 milhões de pessoas falam português no mundo. Cada um tem sua maneira de se comunicar, quase a sua própria língua, influenciada pelas diferenças regionais e expressões locais. No Rio Grande do Sul, os clássicos bah, guri, tchê e tri são representativos. Ouvindo estas palavras, é possível reconhecer um gaúcho em qualquer parte do mundo.