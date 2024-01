Protagonista de uma história incomum, o padre Paulo Müller deixará boas lembranças na família e na Igreja Católica em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Aos 87 anos, o religioso morreu na madrugada de domingo (31) e foi sepultado no cemitério da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Do casamento antes do sacerdócio, deixa quatro filhos, cinco netos e três bisnetos.