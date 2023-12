O incêndio na Lojas Americanas é um dos maiores da história de Porto Alegre. Depois uma confraternização de encerramento do ano, quase todos os funcionários já tinham saído da filial, no Centro Histórico, no meio da tarde de 29 de dezembro de 1973. Por volta das 15h45, o fogo começou na moderna loja, com entradas pelas ruas Andrade Neves e dos Andradas. Em oito minutos, chegaram os primeiros bombeiros. Sem conseguir deixar o prédio, cinco funcionárias morreram.