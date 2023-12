Tramandaí era um jovem município no final da década de 1960. Emancipado de Osório em 1965, somava 11 mil habitantes na área urbana. No verão, a população oscilava entre 150 mil e 200 mil. O território era maior do que hoje devido à posterior separação de Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal. O cinejornal Atualidades Gaúchas, da Leopoldis-Som, apresenta o balneário no verão de 1968.