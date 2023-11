O Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre é rico em arte. Os primeiros enterros no alto da Azenha ocorreram em 1850, resolvendo o problema do velho cemitério atrás da Igreja Matriz, no Centro Histórico. Em 10 hectares, guarda lembranças de pessoas que construíram a cidade, desde políticos, empresários e artistas até escravos e pobres trabalhadores.