Os casos de violência contra a mulher no Brasil não cessam. Ao contrário. A cada mês, são despejados sobre nosso colo números que evidenciam um problema gavíssimo, uma questão social. A despeito de homicídios caírem, de latrocínios registrarem queda, os feminicídios não arrefecem. O que as estatísticas nos contam é que prevalece o imaginário de que a mulher é propriedade do homem e, caso ela discorde, corre o risco de morrer.