"Era uma pessoa humilde e batalhadora", lembra filha de mulher morta a tiros em Sertão

Sirlei Sieleski Canabarro, 45 anos, trabalhava como empregada doméstica. O principal suspeito é seu marido, encontrado morto horas depois do crime no interior do município

12/07/2024 - 14h31min Atualizada em 12/07/2024 - 14h42min