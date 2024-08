É difícil desconstruir uma afirmação repetida por séculos a fio. Vale para tudo. Da recomendação de vó de que não se pode misturar melancia com leite ao grau de vilão conferido ao ovo. Pela repetição como verdade ao longo do tempo, temos dificuldade de desacreditar em algo imposto como real. Até hoje, há quem jure de pé junto que colocar roupa do avesso no recém-nascido faz o bebê dormir a noite inteira. Antes fosse.