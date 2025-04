Governo das Filipinas nega que China tenha tomado o controle de recife em disputa

O governo das Filipinas chamou nesta segunda-feira (28) de "irresponsável" a informação divulgada pela imprensa estatal chinesa segundo o qual um recife em disputa no Mar da China Meridional foi tomado por Pequim.

O canal estatal chinês CCTV anunciou no sábado que a Guarda Costeira do país havia assumido o controle do recife de Tiexian, também denominado Sandy Cay.