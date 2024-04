A viagem de Eduardo Leite à Europa teve um momento especial: o encontro do governador com o papa Francisco, no Vaticano. Em espanhol, Leite e o líder católico conversaram sobre missões jesuíticas, futebol e a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Leite é natural da cidade, foi prefeito, como se sabe, e levou ao Papa uma camisa de seu clube do coração, o Brasil de Pelotas — além, é claro, dos uniformes da dupla Gre-Nal.