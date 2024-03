O ex-ministro do STF e crítico dos movimentos de Alexandre de Moraes nas últimas operações que atingiram Jair Bolsonaro, Marco Aurélio Mello, estará em Porto Alegre como uma das estrelas da 37ª edição do Fórum da Liberdade. Ele estará no painel de encerramento do evento, que discutirá o papel das instituições e os limites do poder do Estado.