Em tempos de ataques odiosos nas redes sociais, levantar-se para abraçar um opositor é um risco. A despeito disso, o ex-juiz federal Sergio Moro, hoje senador, foi ao encontro do mais novo integrante do STF, Flávio Dino, para cumprimentá-lo na sessão em que foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira (13).



O talento da repórter fotográfica Gabriela Biló, da Folha, renderia outros ataques a ele nas redes: a câmera capturou um cochicho entre os dois seguido de risadas. Como contou a colunista Bela Megale, Dino queria saber se poderia contar com o voto do ex-juiz da Lava Jato e algoz de Lula.