Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o subprocurador Paulo Gonet, nesta quarta-feira (13), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou que embora tenha "diferenças profundas" com o governo Lula, integrado pelo indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), não perderá a "civilidade".