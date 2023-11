Um desavisado que passasse os olhos por posicionamentos do futuro Procurador-Geral da República diria, sem titubear, que Bolsonaro escolheu alguém com valores compartilhados por sua base de apoiadores. Foi Paulo Gonet quem votou, por exemplo, contra a responsabilização do Estado pela morte de pessoas que lutaram contra a ditadura militar, como a estilista Zuzu Angel e os guerrilheiros Carlos Lamarca e Marighella. Isso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, nos anos 90.