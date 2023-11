As indicações de Flávio Dino e Paulo Gonet para o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), respectivamente, divulgadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (27), marcam o início do processo de análise das seleções — que envolve a avaliação do Senado. As informações são do portal g1.