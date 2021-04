Reação Vereadores da bancada negra de Porto Alegre manifestam apoio a João após episódio de racismo com Rodolffo no BBB Vereador Matheus Gomes (PSOL) escreveu sobre o episódio: "Demorei 17 anos pra ter coragem de deixar o meu cabelo crescer e ficar igualzinho ao do João do BBB"