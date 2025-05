Gigante de tecnologia oferecerá 1,5 milhão de vagas no RS para capacitação em inteligência artificial

Em parceria com a empresa de tecnologia Salesforce, a maior do mundo em ferramentas digitais para relacionamento com clientes, o governo do Rio Grande do Sul vai oferecer 1,5 milhão de vagas em treinamento para o uso de inteligência artificial. As oportunidades serão ofertadas através do Instituto Caldeira e a expectativa é de que os cursos estejam disponíveis ainda neste semestre.