Pela primeira vez, Semana do Brasil em Nova York tem agenda voltada ao RS

O chamado RS Day teve todos os painéis realizados em inglês.

A missão do governo do Estado junto à Semana do Brasil, em Nova York, teve sua agenda mais importante realizada nesta terça-feira (13). Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul ofereceu a investidores, gestores de bancos e líderes estrangeiros um painel específico para contar seus indicadores positivos — incluindo o crescimento econômico dos últimos anos e a geração de novas vagas de emprego, além de oportunidades de investimento — através de uma apresentação por agentes públicos e também com depoimentos de grandes empresas com atuação nacional ou global no RS.

O chamado RS Day teve todos os seus painéis realizados em inglês, para tornar possível a compreensão por parte dos convidados internacionais. Além do governador Eduardo Leite e secretários, falaram líderes da Gerdau, Randon, Be8, Aegea e CMPC. Os relatos dos executivos também foram em inglês, sobre como as empresas enxergam o Estado e quais fatores positivos contribuem para o crescimento das suas operações em solo gaúcho. Para Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, um dos grandes diferenciais do Estado em relação a outras localidades são as pessoas.

— O sentimento de orgulho que os gaúchos têm, a relação de orgulho e pertencimento ao seu Estado, isso é o diferencial. Porque, na prática, isso tem um impacto direto na relação do gaúcho com as empresas que se estabelecem aqui e na conexão dela com o trabalho. Isso para nós é um grande diferencial competitivo comparado com outros estados. Além dos talentos, o Rio Grande do Sul também tem um componente importante que é a excelente qualidade de vida.

Também nesta terça-feira, o governador Eduardo Leite comemorou, em Nova York, a publicação de uma autorização importante por parte do Ministério de Minas e Energia, que permite a viabilidade do data center que a Scala pretende construir no Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 3 bilhões. O tema foi apresentado aos investidores estrangeiros como um exemplo de empresa que optou por levar recursos e operação para o território gaúcho.