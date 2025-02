"Estou entusiasmado", diz empresário gaúcho Dody Sirena, após fechar parceria com Gusttavo Lima

Gusttavo Lima e o gaúcho Dody Sirena. Dody Sirena / Arquivo pessoal

Ex-empresário de Roberto Carlos, cuja carreira gerenciou por mais de três décadas, o gaúcho Dody Sirena está de volta. Ele acaba de fechar parceria com Gusttavo Lima, cantor sertanejo que arrasta multidões por onde passa — e que, recentemente, revelou ambições políticas nada modestas, causando furor na esquerda e na direita ao se oferecer para disputar a Presidência da República.

Natural de Caxias do Sul, Dody é conhecido como um dos grandes impulsionadores do mercado de entretenimento no Brasil. Foi ele um dos responsáveis por negociar a vinda de nomes como Michael Jackson, Van Halen, Guns N' Roses e Rod Stewart ao Brasil.

Depois de encerrar o contrato com o Rei, o empresário deixou de gerenciar artistas e passou a se dedicar aos próprios negócios — em especial, ao DC Set Group.

Genuinamente gaúcha, a empresa fundada em 1979 por ele e pelo amigo Cicão Chies é hoje um dos maiores grupos do showbiz do país — o portfólio supera 50 festivais de música, mais de 190 turnês de artistas internacionais e o que mais você puder imaginar. Parte dessa história está contada na biografia Dody Sirena: Os Bastidores do Show Business (Matrix Editora), lançada em 2024.

Agora, Dody dá início à nova fase. Desde Miami (EUA), por mensagem de WhatsApp, ele disse estar "entusiasmado".

— Foram 30 anos de uma sociedade e parceria inesquecível com Roberto Carlos e outros 10 como representante do continente sul-americano de Julio Iglesias, além de muitos outros talentos. Quando encerrei a parceria com Roberto, entendi que era o momento de cuidar das minhas empresas. Costumo dizer que não sou melhor do que ninguém, mas sou muito melhor do que eu era antes. Quero compartilhar esse aprendizado por mais alguns anos como empresário — destacou o caxiense.

Dody aproximou-se de Gusttavo por entender que ele "já se consolidou como o maior artista brasileiro da atualidade" e "não é apenas um cantor que sobe ao palco e se apresenta":

— A versatilidade e a inteligência artística fazem dele um mega star.