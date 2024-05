Nas 272 páginas de Dody Sirena: Os Bastidores do Show Business (Matrix Editora, R$ 69), a jornalista Léa Penteado revela detalhes das mais de quatro décadas que o empresário gaúcho, natural de Caxias do Sul, dedicou à produção de shows e eventos. O livro foi lançado em 15 de maio, em São Paulo. O lançamento em Porto Alegre, que ocorreria em 13 de maio, foi cancelado por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.