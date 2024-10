O Museu da UFRGS virou a casa de uma turminha especial: as estrelas da exposição "O Encontro do Sonho com a Marionete". Até dia 18 de outubro, quem passar por lá (é de graça) verá relíquias de dois grandes grupos do teatro de bonecos do Rio Grande do Sul: o TIM (que faz 70 anos em 2024) e o Anima Sonho (que completa 40).