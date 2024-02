Antônio Carlos de Sena, importante nome do teatro gaúcho, faleceu na noite de domingo (11), aos 82 anos, em Florianópolis, Santa Catarina. Referência no teatro de bonecos, ele foi o primeiro diretor a montar uma peça a partir de obras de Joaquim José de Campos Leão Qorpo-Santo – autor gaúcho do século 19 conhecido por ter uma literatura avançada para a época.