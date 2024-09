Ela é um mulherão. Mãe do Gonçalo, da Mercedes e do Francisco, amor da vida do Juliano, jornalista, influenciadora (do bem), precursora de uma nova estética gaúcha e cantora da latinidade, Shana Müller celebra duas décadas de carreira. A festa será como ela gosta, no palco, com uma nova turnê do show Canto de América.