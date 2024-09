O restaurante que é uma joia em Monte Belo do Sul

Vai por mim: se for ao Vale dos Vinhedos, na Serra, não deixe de dar uma passadinha em Monte Belo do Sul, com planos para fazer uma boa refeição. Situado no topo de uma colina, o município de 2,6 mil habitantes é uma graça e tem um restaurante que poderia ser "estrelado", com gastronomia de primeira linha.

A dica é ir até a pracinha central, aproveitar para conhecer a igreja matriz (leia mais abaixo) e se sentar por ali para tomar um chimarrão. Depois, almoce na Francesco Trattoria (é bom reservar antes pelo Whats 54 99114-8778).