O microplástico chegou ao cérebro. E agora?

Pronto. Era o que faltava. Cientistas encontraram microplástico no cérebro humano. Já se sabia que o material estava por todos os lados: na água, no ar, no solo, nos alimentos. Até na placenta dos bebês e no leite materno. Agora isso, e por culpa nossa — não só de quem produz, mas de uma sociedade que consome plástico como se não houvesse amanhã sem nenhuma preocupação sobre os resíduos.