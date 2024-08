Foram mais de 20 dias embaixo d'água. Instrumentos musicais e equipamentos de som ficaram deteriorados, sem falar nos estragos estruturais. Com mais de 40 anos de história e milhares de crianças e adolescentes atendidos de graça ao longo das décadas, o Projeto Prelúdio, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em Porto Alegre, precisa de ajuda.