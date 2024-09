Um dos mais antigos e tradicionais clubes do futebol amador no Rio Grande do Sul, fundado em Viamão no dia 7 de setembro de 1944, vai ganhar um livro. Com lançamento previsto para os 80 anos da agremiação, Tamoyo — O time de Viamão é resultado de cinco anos de pesquisas de dois professores apaixonados pelo rubro-negro: Bira Mros e Juarez Godoy, o Bodinho.