O canto opera milagres. Se você duvida, vá ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre, neste sábado (8). O grand finale da Mostra Sol do Sul, ação solidária criada para ajudar vítimas da enchente no Estado, ficará a cargo da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), que teve integrantes afetados pela enxurrada.