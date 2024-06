Fundado em Porto Alegre, em 2016, para apoiar órgãos de segurança pública, o Instituto Cultural Floresta (ICF) é um exemplo de como a sociedade civil pode - e deve - colaborar com o Estado em momentos de crise. Desde o início da tragédia climática, a entidade liderada por empresários voluntários mobiliza braços, doações e recursos para ajudar vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul.