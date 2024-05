Uma das mais tradicionais e queridas editoras gaúchas, a L&PM (conhecida por ter maior coleção de livros de bolso do Brasil) não resistiu à crise climática. Tanto o depósito quanto o escritório da empresa, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, ficaram embaixo d'água devido à cheia do Guaíba. Ainda não se sabe a extensão exata dos danos.