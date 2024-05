Graças à elevação do terreno e ao muro de contenção junto ao Guaíba, a Fundação Iberê, na orla de Porto Alegre, saiu ilesa da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o diretor-superintendente do museu, Emílio Kalil, pretende levar adiante, junto ao conselho da instituição, um projeto para retirar o acervo do subsolo do prédio. O mais breve possível.