No próximo dia sete de junho, entre idas e vindas, vou bater uma marca pessoal: 25 anos desde que pisei pela primeira vez no prédio da Zero Hora, em Porto Alegre. Eu ainda era estudante de jornalismo e acabava de ser contratada como auxiliar de redação. Detalhe: com o salário de R$269,05 (nunca esqueci) e um baita frio na barriga.