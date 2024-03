O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, fecha hoje um acordo com a Mayo Clinic, considerada o melhor hospital do mundo no ranking World's Best Hospitals 2024. A Mayo foi uma das primeiras instituições a receber designação oficial do Instituto Nacional do Câncer dos EUA, em 1973 — a classificação mais alta que um centro de câncer pode atingir naquele país.