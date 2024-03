O Hospital Moinhos de Vento é destacado como o 132º melhor do mundo, conforme pesquisa da revista norte-americana Newsweek, que mapeou 2,4 mil instituições de 30 países. O centro de saúde também apareceu em quarto lugar no top-10 do Brasil. Na lista nacional consta também o Hospital Mãe Deus, na sétima posição.